Росіяни засвоїли урок: у ЗСУ розповіли, що змінилося після збиття трьох Су-34

Активність ворожої авіації трохи зменшилась

Після знищення трьох російських літаків Су-34 на Херсонщині російським пілотам доводиться шукати для себе нові рубежі для пусків керованих авіабомб та авіаційних ракет.

Як розповіла в ефірі єдиного марафону новин начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, на півдні наразі немає такої активності російської авіації, як це було до 22 грудня.

"Вони намагаються знайти інші рубежі пусків для літаків. Куди вони можуть залітати, не будучи ураженими. Але оскільки вони мають такий сумний досвід, то будуть обережні в цих майбутніх вильотах", — сказала вона.

22 грудня стало відомо про те, що ППО на південному напрямку "повалили" відразу три російські літаки Су-34. Після цього у ЗСУ зазначили, що на кілька днів там спостерігалося "затишшя" у використанні авіабомб.

Але на цьому "літакопад" не закінчився і 24 грудня стало відомо про збиття ще одного Су-34 на Маріупольському напрямку, а наступного дня у ЗСУ підтвердили, що того ж дня було перехоплено літак Су-30 над акваторією Чорного моря.