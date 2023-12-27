Россияне извлекли урок: в ВСУ рассказали, что изменилось после сбития трех Су-34

Активность вражеской авиации немного уменьшилась

После уничтожения трех российских самолетов Су-34 в Херсонской области российским пилотам приходится искать для себя новые рубежи для пусков управляемых авиабомб и авиационных ракет.

Как рассказала в эфире единого марафона новостей начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, на юге сейчас не наблюдается такой активности российской авиации, как это было до 22 декабря.

"Они пытаются найти другие рубежи пусков для самолетов. Куда они могут залетать, не будучи пораженными. Но поскольку они имеют такой печальный опыт, то будут осторожны в этих будущих вылетах", — сказала она.

22 декабря стало известно о том, что ПВО на южном направлении "уронили" сразу три российских самолета Су-34. После этого в ВСУ отметили, что на несколько дней там наблюдалось "затишье" в использовании авиабомб.

Но на этом "самолетопад" не закончился и 24 декабря стало известно о сбитии еще одного Су-34 на Мариупольском направлении, а на следующий день в ВСУ подтвердили, что в тот же день был перехвачен самолет Су-30 над акваторией Черного моря.