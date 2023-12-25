Еще одна российская "птичка" долетала: ВСУ сбили второй вражеский самолет за сутки

Защитники не перестают радовать украинцев успешной работой

Украинские защитники, уничтожившие в воскресенье, 24 декабря, враждебный Су-34, на утро порадовали украинцев тем, что добавили в список ликвидированных бортов РФ еще один самолет. Речь идет об истребителе Су-30, который ВСУ "поймали" над акваторией Черного моря.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в понедельник, 25 декабря. Стоимость одного такого бомбардировщика около 50 тысяч долларов.

Отмечается, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состава боеприпасов и зенитно-ракетного комплекса противника.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено два истребителя-бомбардировщика: Су-34 и Су-30", — говорится в сообщении.

Заметим, что Су-30 предназначен для получения преимуществ в воздухе, дальнего патрулирования, сопровождения самолетов дальней авиации, радиолокационного наблюдения, наведения и управления. Он способен выполнять боевые действия, связанные с большой дальностью и продолжительностью полета и эффективной группой истребителей.

Добавим, что командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук вчера вечером 24 декабря сообщал, что была попытка сбить российский Су-30 в Черном море недалеко от Одессы. На тот момент подтверждения ущерба не было, однако уже в утренней сводке генштаба оно радует глаз украинцам.

Более того, также подразделения ракетных войск ВСУ поразили два артиллерийских средства и пункт управления противника.

Ранее "Телеграф" писал, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил, что количество самолетов Су-34 в РФ стремительно уменьшается. И дело не только в том, что Украина их сбивает.