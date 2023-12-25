Ще одна російська "пташка" доліталася: ЗСУ збили другий ворожий літак за добу

Оборонці не припиняють радувати українців успішною роботою

Українські захисники, які знищили у неділю, 24 грудня, ворожий Су-34, на ранок порадували українців тим, що додали у список ліквідованих бортів РФ ще один літак. Йдеться про винищувач Су-30, який ЗСУ "зловили" над акваторією Чорного моря.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у понеділок, 25 грудня. Вартість одного такого бомбардувальника близько 50 тисяч доларів.

Зазначається, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та зенітно-ракетному комплексу противника.

"Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено два винищувачи-бомбардувальники: Су-34 та Су-30", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що Су-30 призначений для отримання переваги в повітрі, далекого патрулювання, супроводу літаків дальньої авіації, радіолокаційного спостереження, наведення та управління. Він здатний виконувати бойові дії, пов'язані з великою дальністю і тривалістю польоту та ефективним управлінням групою винищувачів.

Додамо, що командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук учора ввечері 24 грудня повідомляв, що була спроба збити російський Су-30 у Чорному морі неподалік Одеси. На той момент підтвердження збиття не було, проте вже у ранковому зведенні генштабу воно радує око українцям.

Ба більше, також підрозділи ракетних військ ЗСУ уразили два артилерійських засоби та пункт управління противника.

Раніше "Телеграф" писав, що військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив, що кількість літаків Су-34 у РФ стрімко зменшується. І річ не тільки в тому, що Україна їх збиває.