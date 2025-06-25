Хронологія війни – день 1219: окупанти тиснуть під Покровськом та руйнують прифронтові міста

26 червня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу інформувати, що зараз відбувається як на полі бою, так і на дипломатичному фронті

На календарі четвер, 26 червня 2025 року. Окупанти продовжують тиснути практично по всій лінії фронту, але основні ресурси стягнули на Покровський напрямок. Минулої доби там сталося 40 бойових зіткнень, що є третьою від усієї кількості штурмів. Експерти зазначають, що нова тактика росіян може включати масштабні удари по прифронтових великих містах з використанням не тільки звичного озброєння, а й РСЗВ.

Як проходить 1219-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 26 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 Росія скинула КАБ на житлову забудову в населеному пункті Таврійське у Білозерській громаді (Херсонська область), через що 34-річний чоловік постраждав у своєму будинку. У нього мінно-вибухова та черепно-мозкова травма.

00:00 Рада Європи створила спеціальний трибунал для розслідування злочинів Росії проти України.

Про те, що відбувалося 23 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1216: масований удар по Києву та складна ситуація на фронті

З ситуацією в Україні 24 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1217: росіяни вдарили балістикою по Дніпру і тиснуть під Покровськом

Про новини та події 25 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1218: Україні прогнозують важке літо, а Трамп зустрівся із Зеленським