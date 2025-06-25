Хронологія війни – день 1218: Україні прогнозують тяжке літо, а в Росії гучна ніч

24 червня Телеграф продовжує в режимі реального часу інформувати, що зараз відбувається як на полі бою, так і на дипломатичному фронті

На календарі середа, 25 червня 2025 року. Окупанти продовжують чинити тиск на українських захисників по всій лінії фронту, але найважчим залишається Покровський напрямок. Втім, у НАТО вважають, що російський "літній наступ" проходитиме в Сумській області і, меншою мірою, в Запорізькій.

Як проходить 1218-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 25 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Росії фіксують масштабний наліт дронів на низку міст. Повідомляється, що в Таганрозі був приліт на заводі з виробництва дронів.

Напрям атаки дронів

Обережно, на відео є нецензурна лексика.

Про новини та події 22 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1215: удари по Ірану та "літній наступ" росіян

Про те, що відбувалося 23 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1216: масований удар по Києву та складна ситуація на фронті

З ситуацією в Україні 24 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1217: росіяни вдарили балістикою по Дніпру і тиснуть під Покровськом