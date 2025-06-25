Хронологія війни – день 1218: Україні прогнозують тяжке літо, а в Росії гучна ніч
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24 червня Телеграф продовжує в режимі реального часу інформувати, що зараз відбувається як на полі бою, так і на дипломатичному фронті
На календарі середа, 25 червня 2025 року. Окупанти продовжують чинити тиск на українських захисників по всій лінії фронту, але найважчим залишається Покровський напрямок. Втім, у НАТО вважають, що російський "літній наступ" проходитиме в Сумській області і, меншою мірою, в Запорізькій.
Як проходить 1218-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 25 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 У Росії фіксують масштабний наліт дронів на низку міст. Повідомляється, що в Таганрозі був приліт на заводі з виробництва дронів.
Обережно, на відео є нецензурна лексика.
Про новини та події 22 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1215: удари по Ірану та "літній наступ" росіян
Про те, що відбувалося 23 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1216: масований удар по Києву та складна ситуація на фронті
З ситуацією в Україні 24 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1217: росіяни вдарили балістикою по Дніпру і тиснуть під Покровськом