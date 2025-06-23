Хронологія війни – день 1216: росіяни промацують українську оборону та запустили дрони

23 червня Телеграф продовжує в режимі реального часу інформувати, що зараз відбувається як на полі бою, так і на дипломатичному фронті.

На календарі понеділок, 23 червня 2025 року. Минулої доби було зафіксовано 107 бойових зіткнень, що дещо нижче за середнє значення за останні дні. Однак, попри це, особливого уповільнення російських штурмів українські захисники не відзначають. Основним напрямом є Покровський, але на інших ділянках фронту загарбники намагаються знайти слабкі місця української оборони.

Як проходить 1216-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 23 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

05:00 Київ відбив атаку безпілотників та ракет росіян, пошкодження є у семи міських районах, постраждали п'ятеро осіб. Також росіяни били по Київській області: у багатьох районах є пошкодження, у Білій Церкві внаслідок атаки загинула жінка.

03:00 Київ та Білу Церкву обстріляли балістичними ракетами. Про наслідки поки що не повідомлялося. Також на столицю триває атака ударних БПЛА.

01:00 Київ перебуває під атакою російських ударних безпілотників: у місті лунають сильні вибухи.

00:00 Згідно з даними моніторингових груп, над Україною літають близько 90 БПЛА. Загалом за ніч їх може бути близько 250.

Шахеди над Україною

Про те, що відбувалося 20 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1213: новий обмін та тривожні дзвіночки про співпрацю Китаю та РФ

З ситуацією в Україні 21 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1214: Росія вдарила по Кременчуку, а Трамп вигадав "прогрес" у досягненні миру в Україні

Про новини та події 22 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1215: удари по Ірану та "літній наступ" росіян