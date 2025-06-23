Обвалився під'їзд, людей шукають під завалами. Як виглядає зруйнована росіянами п'ятиповерхівка у Києві (фото) - оновлено
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Росіяни атакують жінок та дітей
П'ятиповерхівка у Шевченківському районі Києва частково зруйнована через російську атаку в ніч на понеділок, 23 червня. Зруйновано цілий під'їзд, є загиблі та поранені.
Оновлено 12:31 Рятувальники деблокували тіло сьомої жертви у Шевченківському районі. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Оновлено 8:30 Віталій Кличко поінформував, що відомо вже про шістьох загиблих. Пошуки тривають.
За даними рятувальників, під завалами ще є люди. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на 7:28 кількість загиблих у будинку в Шевченківському районі сягнула п'яти людей. Рятувальники повідомляли про 13 постраждалих. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Біля пошкодженого росіянами будинку побував фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він зробив фото наслідків обстрілу. Рятувальники шукають людей з собаками.
За останніми даними, постраждало 13 жителів будинку, працівники ДСНС врятували 10 поранених. Серед евакуйованих з п'ятиповерхівки двоє дітей та вагітна жінка. У дворі п'ятиповерхівки згоріло кілька автомобілів.
Крім Шевченківського району наслідки російської атаки зафіксовано також у Подільському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районі. Пошкоджено інфраструктуру станції метро "Святошин". Один з її виходів — до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту), в сторону мосту тимчасово зачинено. Решта входів та виходів працюють у штатному режимі, графік роботи станції не змінено – метро функціонує без перебоїв.
Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 23 червня росіяни вдарили також по Київській області. Найбільше постраждали Білоцерківщина та Бучанщина — одна людина загинула, ще вісім отримали травми. Під час повторного російського обстрілу травмовано двоє рятувальників.