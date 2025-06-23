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Обвалився під'їзд, людей шукають під завалами. Як виглядає зруйнована росіянами п'ятиповерхівка у Києві (фото) - оновлено

Автор
Олена Руденко ,
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Зруйнований росіянами житловий будинок Новина оновлена 23 червня 2025, 12:44
Зруйнований росіянами житловий будинок. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Росіяни атакують жінок та дітей

П'ятиповерхівка у Шевченківському районі Києва частково зруйнована через російську атаку в ніч на понеділок, 23 червня. Зруйновано цілий під'їзд, є загиблі та поранені.

Оновлено 12:31 Рятувальники деблокували тіло сьомої жертви у Шевченківському районі. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Оновлено 8:30 Віталій Кличко поінформував, що відомо вже про шістьох загиблих. Пошуки тривають.

За даними рятувальників, під завалами ще є люди. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на 7:28 кількість загиблих у будинку в Шевченківському районі сягнула п'яти людей. Рятувальники повідомляли про 13 постраждалих. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Біля пошкодженого росіянами будинку побував фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він зробив фото наслідків обстрілу. Рятувальники шукають людей з собаками.

Пошук людей під завалами зруйнованого РФ будинку у Києві
Людей шукають кінологи
Пошук людей під завалами зруйнованої Росією п'ятиповерхівки у Києві
Триває розбір завалів
Рятувальники працюють у зруйнованому РФ будинку у Києві
Обвалився цілий під'їзд
Наслідки атаки Росії на Київ 23.06.2025
Людям допомагають вибратися з пошкоджених квартир
Росіяни вдарили по житловому будинку у Києві 23 червня 2025 року
Робота рятувальників
Росія атакувала житловий квартал Києва 23 червня
Росіяни б'ють по мирних мешканцях

За останніми даними, постраждало 13 жителів будинку, працівники ДСНС врятували 10 поранених. Серед евакуйованих з п'ятиповерхівки двоє дітей та вагітна жінка. У дворі п'ятиповерхівки згоріло кілька автомобілів.

Серед врятованих ДСНС - вагітна
Врятована ДСНС вагітна жінка
Наслідки російського удару по Києву
В іншому будинку вилетіли вікна
РФ вдарила по Шевченківському району
Згоріли автівки
Шевченківський район, наслідки обстрілу 23.06.2025
За одну мить Росія зруйнувала життя людей
Жителі будинку, що атакувала Росія
З людьми працюють психологи та медики
Жителі будинку у Києві, атакованого РФ
Жителі постраждалого будинку
Росія вдарила по житловому будинку у Києві
Людям важко втримати сльози
Дім, що зруйнувала Росія у Києві
Дім, що зруйнувала Росія у Києві
Автомобілі спалахнули під час атаки на Київ
Вигорілі машини
Знищені російським ударом машини
Кілька автівок знищено

Крім Шевченківського району наслідки російської атаки зафіксовано також у Подільському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районі. Пошкоджено інфраструктуру станції метро "Святошин". Один з її виходів — до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту), в сторону мосту тимчасово зачинено. Решта входів та виходів працюють у штатному режимі, графік роботи станції не змінено – метро функціонує без перебоїв.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 23 червня росіяни вдарили також по Київській області. Найбільше постраждали Білоцерківщина та Бучанщина — одна людина загинула, ще вісім отримали травми. Під час повторного російського обстрілу травмовано двоє рятувальників.

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#Обстріл #Фото #Наслідки #Київ #Ян Доброносов