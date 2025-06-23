Обвалився під'їзд, людей шукають під завалами. Як виглядає зруйнована росіянами п'ятиповерхівка у Києві (фото) - оновлено

Росіяни атакують жінок та дітей

П'ятиповерхівка у Шевченківському районі Києва частково зруйнована через російську атаку в ніч на понеділок, 23 червня. Зруйновано цілий під'їзд, є загиблі та поранені.

Оновлено 12:31 Рятувальники деблокували тіло сьомої жертви у Шевченківському районі. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Оновлено 8:30 Віталій Кличко поінформував, що відомо вже про шістьох загиблих. Пошуки тривають.

За даними рятувальників, під завалами ще є люди. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на 7:28 кількість загиблих у будинку в Шевченківському районі сягнула п'яти людей. Рятувальники повідомляли про 13 постраждалих. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Біля пошкодженого росіянами будинку побував фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він зробив фото наслідків обстрілу. Рятувальники шукають людей з собаками.

Людей шукають кінологи

Триває розбір завалів

Обвалився цілий під'їзд

Людям допомагають вибратися з пошкоджених квартир

Робота рятувальників

Росіяни б'ють по мирних мешканцях

За останніми даними, постраждало 13 жителів будинку, працівники ДСНС врятували 10 поранених. Серед евакуйованих з п'ятиповерхівки двоє дітей та вагітна жінка. У дворі п'ятиповерхівки згоріло кілька автомобілів.

Врятована ДСНС вагітна жінка

В іншому будинку вилетіли вікна

Згоріли автівки

За одну мить Росія зруйнувала життя людей

З людьми працюють психологи та медики

Жителі постраждалого будинку

Людям важко втримати сльози

Дім, що зруйнувала Росія у Києві

Вигорілі машини

Кілька автівок знищено

Крім Шевченківського району наслідки російської атаки зафіксовано також у Подільському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районі. Пошкоджено інфраструктуру станції метро "Святошин". Один з її виходів — до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту), в сторону мосту тимчасово зачинено. Решта входів та виходів працюють у штатному режимі, графік роботи станції не змінено – метро функціонує без перебоїв.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 23 червня росіяни вдарили також по Київській області. Найбільше постраждали Білоцерківщина та Бучанщина — одна людина загинула, ще вісім отримали травми. Під час повторного російського обстрілу травмовано двоє рятувальників.