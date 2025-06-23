Кошмарили не тільки столицю. Росіяни обстріляли Київщину, є загибла (фото)

Найбільше в регіоні постраждало два района

Росія обстріляла Київ та Київську область в ніч на 23 червня. Внаслідок цього виникли пожежі та руйнації, одна людина загинула, ще 8 поранені.

Про це повідомили рятувальники ДСНС. За їх словами, найбільше постраждали Білоцерківщина та Бучанщина.

На жаль, під час повторного російського обстрілу травмовані двоє рятувальників.

У ДСНС додали, що в Білій Церкві виникла пожежа в 2-поверховій будівлі готелю, в якому розташована приватна лікарня. Надзвичайники евакуювали 6 тяжкохворих пацієнтів. Триває ліквідація пожежі, площею 1500 кв.м. Також триває гасіння приватних житлових забудов за кількома адресами. На місці працюють усі відповідні служби.

Микола Калашник очільник Київської ОВА повідомив, що унаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі від отриманого поранення загинула жінка 1957 року народження. Дві людини госпіталізовані до місцевої лікарні. Ще двом особам надана медична допомога на місці.

"Наслідки ворожої атаки зафіксовано в трьох районах області. У Бориспільському районі сталася пожежа двох приватних будинків. У Білоцерківському районі пошкоджено приватні будинки та багатоквартирний будинок. Зруйновано будівлю готелю, де знаходився медичний заклад", — написав він.

Чиновник додав, що у Бучанському районі пошкоджено чотири приватні будівлі та три автомобілі. Зберігається загроза атаки ворожих БпЛА.

Зазначимо, у Києві під час чергового нальоту БПЛА на Україну пролунали вибухи в ніч на 23 червня. Російські окупанти намагалися атакувати столицю ударними безпілотниками, протиповітряна оборона ліквідувала загрози, але є падіння уламків у кількох районах столиці, внаслідок атаки постраждали люди.