Кошмарили не только столицу. Россияне обстреляли Киевщину, есть погибшая (фото)

Больше всего в регионе пострадало два района

Россия обстреляла Киев и Киевскую область в ночь на 23 июня. В результате возникли пожары и разрушения, один человек погиб, еще 8 ранены.

Об этом сообщили спасатели ГСЧС. По их словам, больше всего пострадали Белоцерковщина и Бучанщина.

К сожалению, во время повторного российского обстрела травмированы двое спасателей.

В ГСЧС добавили, что в Белой Церкви возник пожар в 2-этажном здании отеля, в котором расположена частная больница. Чрезвычайники эвакуировали 6 тяжелобольных пациентов. Продолжается ликвидация пожара, площадью 1500 кв.м. Также продолжается тушение частных жилых застроек по нескольким адресам. На месте работают все соответствующие службы.

Николай Калашник глава Киевской ОВА сообщил, что в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе от полученного ранения погибла женщина 1957 года рождения. Два человека госпитализированы в местную больницу. Еще двум лицам оказана медицинская помощь на месте.Путин стареет на глазах. Едва держал учебник и заметно пожелтел (видео, фото)

"Последствия вражеской атаки зафиксированы в трех районах области. В Бориспольском районе произошел пожар двух частных домов. В Белоцерковском районе повреждены частные дома и многоквартирный дом. Разрушено здание гостиницы, где находилось медицинское учреждение", — написал он.

Чиновник добавил, что в Бучанском районе повреждены четыре частных здания и три автомобиля. Сохраняется угроза атаки враждебных БПЛА.

Отметим, в Киеве во время очередного налета БПЛА в Украину раздались взрывы в ночь на 23 июня. Российские оккупанты пытались атаковать столицу ударными беспилотниками, противовоздушная оборона ликвидировала угрозы, но есть падение обломков в нескольких районах столицы, в результате атаки пострадали люди.