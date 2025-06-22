Хронологія війни – день 1215: росіяни ведуть "літній наступ" і обстріляли Краматорськ

22 червня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу інформувати, що зараз відбувається як на полі бою, так і на дипломатичному фронті.

На календарі неділя, 22 червня 2025 року. Окупанти продовжують вести свій "літній наступ", а середньодобова кількість бойових зіткнень на фронті утримується в середньому на рівні 130. Основним напрямком для загарбників залишається Покровський, але на решті теж не вщухають бойові дії. Це говорить про те, що росіяни намагаються знайти слабкі місця в обороні ЗСУ.

Як проходить 1215-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 22 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Росіяни обстріляли Суми, Краматорськ та Слов'янськ. В останньому через удари окупантів загинув 17-річний хлопець. Є руйнування та пошкодження житлових будинків, окупанти цілеспрямовано били саме по мирних мешканцях.

00:00 Росіяни завдали удару по Краматорську. "Суспільне" повідомляє, що у місті прогриміло не менше семи вибухів, під удар потрапила промзона та житлова забудова.

Про новини та події 19 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1212: пройшов новий обмін полоненими, а росіяни тиснуть на фронті

Про те, що відбувалося 20 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1213: новий обмін та тривожні дзвіночки про співпрацю Китаю та РФ

З ситуацією в Україні 21 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1214: Росія вдарила по Кременчуку, а Трамп вигадав "прогрес" у досягненні миру в Україні