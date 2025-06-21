Хронологія війни – день 1214: росіяни нарощують дронові атаки, а Трамп вигадав "прогрес" у досягненні миру в Україні

21 червня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу інформувати, що зараз відбувається як на полі бою, так і на дипломатичному фронті

На календарі субота, 21 червня 2025 року. Російські окупанти продовжують нарощувати дронові атаки на Україну. Основними штурмовими напрямками окупантів залишаються Покровський та Курський, але атаки фіксуються практично на всій лінії фронту. Тим часом російський правитель Володимир Путін аж сипле цинічними заявами, а президент США Дональд Трамп вигадав "прогрес" у мирних переговорах.

Як проходить 1214-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 21 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Одеська область та Кременчук під загрозою атаки ударних БПЛА. У бік Одещини летить щонайменше 14 безпілотників, у бік Кременчука щонайменше 17 одиниць.

00:00 Запоріжжя вже котрий вечір поспіль перебуває під атакою російських ударних безпілотників.

З ситуацією в Україні 18 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1211: Україна відходить від масової атаки, а росіяни продовжують атакувати на фронті

Про новини та події 19 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1212: пройшов новий обмін полоненими, а росіяни тиснуть на фронті

Про те, що відбувалося 20 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1213: новий обмін та тривожні дзвіночки щодо співпраці Китаю та РФ