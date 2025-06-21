Хронология войны – день 1214: россияне наращивают дроновые атаки, а Трамп выдумал "прогресс" в достижении мира в Украине

21 июня Телеграф продолжает в режиме реального времени информировать, что сейчас происходит как на поле боя, так и на дипломатическом фронте.

В календаре суббота, 21 июня 2025 года. Российские оккупанты продолжают наращивать дроновые атаки на Украину. Основными штурмовыми направлениями оккупантов остаются Покровское и Курское, но атаки фиксируются практически на всей линии фронта. Тем временем российский правитель Владимир Путин аж сыплет циничными заявлениями, а президент США Дональд Трамп выдумал "прогресс" в мирных переговорах.

Как проходит 1214-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 21 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Одесская область и Кременчуг под угрозой атаки ударных БПЛА. В сторону Одесщины летит не менее 14 беспилотников, в сторону Кременчуга не менее 17 единиц.

00:00 Запорожье уже который вечер подряд находится под атакой российских ударных беспилотников.

С ситуацией в Украине 18 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1211: Украина отходит от массовой атаки, а россияне продолжают атаковать на фронте

О новостях и событиях 19 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1212: прошел новый обмен пленными, а россияне давят на фронте

О том, что происходило 20 июня, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1213: новый обмен и тревожные звоночки о сотрудничестве Китая и РФ