Хронология войны – день 1212: россияне медленно продвигаются на фронте, но несут большие потери

19 июня "Телеграф" продолжает в режиме реального времени информировать, что сейчас происходит как на поле боя, так и на дипломатическом фронте

За окном четверг, 19 июня 2025 года. Россияне продолжают давить на фронте, ежедневно захватывая около 15-20 квадратных километров территории ценой потери около 1000 солдат. Основными направлениями остаются Покровское и Курское, но обстрелы фиксируются практически на всей линии фронта.

Как проходит 1212-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 19 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

3:00 Российские беспилотники летают над Украиной. Об угрозе предупредили жителей Харьковской, Сумской и Херсонской областей.

1:00 Путин сообщил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на завершающем этапе переговоров "чтобы поставить точку". По его словам, следующий раунд переговоров возможен после 22 июня.

00:00 Россияне вновь запустили большое количество беспилотников. Мониторинговые группы сообщают о БПЛА над центральными и восточными областями

БПЛА над Украиной

О том, что происходило 16 июня, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1209: завершающий этап возвращения тел погибших военных в Украину и воздушный террор России

С ситуацией в Украине 17 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1210: массированная атака России по Украине, десятки погибших и пострадавших

О новостях и событиях 18 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1211: Украина отходит от массовой атаки, а россияне продолжают атаковать на фронте