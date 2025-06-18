Хронология войны – день 1211: Украина отходит от массовой атаки, а россияне продолжают атаковать на фронте

18 июня "Телеграф" продолжает в режиме реального времени информировать, что сейчас происходит как на поле боя, так и на дипломатическом фронте

За окном среда, 18 июня 2025 года. Россияне не прекращают штурмовать украинские позиции практически по всей линии фронта, хотя основные боевые действия проходят на нескольких основных направлениях, среди которых Покровское, Курское и Новопавловское. Кроме того, оккупанты продолжают запускать беспилотники, не давая украинцам ни дня отдыха.

Как проходит 1210-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 17 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В ГСЧС сообщили, что в Соломенском районе Киева деблокировали тела еще троих погибших. Всего в столице вследствие ночной атаки россиян погибли 16 человек и 134 получили ранения.

О новостях и событиях 15 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1208: страшная ночь в Кременчуге и подготовка РФ новых ударов

О том, что происходило 16 июня, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1209: завершающий этап возвращения тел погибших военных в Украину и воздушный террор России

С ситуацией в Украине 17 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1210: массированная атака России по Украине, десятки погибших и пострадавших