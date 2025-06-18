Ночью и утром Россия обстреляла Запорожье. Как сейчас выглядит место прилета (фото и видео)

К счастью, обошлось без пострадавших

Взрывы в Запорожье прогремели в ночь на среду, 18 июня — россияне атаковали город беспилотниками. Возникли пожары на территории промышленного предприятия и складских помещений. Появились фото и видео последствий атаки.

Руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что ночью Россия направила на город 13 беспилотников. В результате обстрела выбиты окна в многоэтажках, сгорели авто, возникли пожары в складских помещениях.

Повреждена аптека

В жилых домах выбиты окна

Выгоревшие машины

Спасатели оперативно ликвидируют последствия террора РФ

"В результате атаки возникли три пожара, площадью 100, 300 и 800 квадратных метров. Повреждены фасады и окна в многоэтажках, разрушены складские помещения, сгорели автомобили", — рассказал он.

Глава ОВА показал, как город атаки выглядит с утра. Пожар уже ликвидировали спасатели, на месте удара — обломки, разбитые конструкции и выгоревшие автомобили.

Telegram-канал "Забор Запорожья" опубликовал фото и видео, снятые ночью. Можно увидеть, каким масштабным было возгорание.

Повреждены фасады зданий

Огонь охватил немалую площадь

Спасатели оперативно прибыли на место

Утром в Запорожье также раздался взрыв

Около 5:18, в Запорожье снова раздался взрыв. Тревога в этот момент объявлена не была. После него возник дым.

Задымление после утреннего взрыва в Запорожье

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 17 июня Россия также атаковала Запорожье дронами. В результате атаки повреждена многоэтажка и общежитие, выбиты окна более чем в 50 помещениях.