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Ночью и утром Россия обстреляла Запорожье. Как сейчас выглядит место прилета (фото и видео)

Автор
Елена Руденко
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С огнем сражались спасатели Новость обновлена 18 июня 2025, 06:52
С огнем сражались спасатели. Фото t.me/zaborzp

К счастью, обошлось без пострадавших

Взрывы в Запорожье прогремели в ночь на среду, 18 июня — россияне атаковали город беспилотниками. Возникли пожары на территории промышленного предприятия и складских помещений. Появились фото и видео последствий атаки.

Руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что ночью Россия направила на город 13 беспилотников. В результате обстрела выбиты окна в многоэтажках, сгорели авто, возникли пожары в складских помещениях.

Аптека в Запорожье повреждена во время российского удара
Повреждена аптека
Обстрел Запорожья 18.06.2025
В жилых домах выбиты окна
Последствия ночной атаки в Запорожье 18 июня
Выгоревшие машины
Спасатель на месте удара РФ по Запорожью
Спасатели оперативно ликвидируют последствия террора РФ

"В результате атаки возникли три пожара, площадью 100, 300 и 800 квадратных метров. Повреждены фасады и окна в многоэтажках, разрушены складские помещения, сгорели автомобили", — рассказал он.

Глава ОВА показал, как город атаки выглядит с утра. Пожар уже ликвидировали спасатели, на месте удара — обломки, разбитые конструкции и выгоревшие автомобили.

Telegram-канал "Забор Запорожья" опубликовал фото и видео, снятые ночью. Можно увидеть, каким масштабным было возгорание.

Атака на Запорожье 18.06.2025
Повреждены фасады зданий
Россияне атаковали Запорожье 18 июня
Огонь охватил немалую площадь
Тушение пожара из-за обстрела Запорожья 18 июня
Спасатели оперативно прибыли на место

Утром в Запорожье также раздался взрыв

Около 5:18, в Запорожье снова раздался взрыв. Тревога в этот момент объявлена не была. После него возник дым.

Последствия взрыва в Запорожской области 18 июня
Задымление после утреннего взрыва в Запорожье

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 17 июня Россия также атаковала Запорожье дронами. В результате атаки повреждена многоэтажка и общежитие, выбиты окна более чем в 50 помещениях.

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#Пожар #Запорожье #Взрывы #Последствия #Атака