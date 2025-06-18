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Вночі та зранку Росія обстріляла Запоріжжя. Як зараз виглядає місце влучання (фото та відео)

Автор
Олена Руденко
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З вогнем боролися рятувальники Новина оновлена 18 червня 2025, 06:52
З вогнем боролися рятувальники. Фото t.me/zaborzp

На щастя, минулося без постраждалих

Вибухи у Запоріжжі пролунали в ніч на середу, 18 червня — росіяни атакували місто безпілотниками. Виникли пожежі на території промислового підприємства та складських приміщеннях, з'явилися фото та відео наслідків атаки.

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що вночі Росія направила на місто 13 безпілотників. Внаслідок обстрілу вибито вікна у багатоповерхівках, згоріли авто, виникли пожежі у складських приміщеннях.

Аптека у Запоріжжі пошкоджена під час російського удару
Пошкоджено аптеку
Обстріл Запоріжжя 18.06.2025
У житлових будинках вибито вікна
Наслідки нічної атаки на Запоріжжя 18 червня
Вигорілі машини
Рятувальник на місці удару РФ по Запоріжжю
Рятувальники оперативно ліквідовують наслідки терору РФ

"Внаслідок атаки виникли три пожежі, площею 100, 300 та 800 квадратних метрів. Пошкоджені фасади та вікна у багатоповерхівках, зруйновані складські приміщення, згоріли автівки", — розповів він.

Глава ОВА показав, як місто атаки виглядає зранку. Пожежу вже ліквідували рятувальники, на місці удару — уламки, потрощені конструкції та вигорілі автомобілі.

Telegram-канал "ЗаБор Запоріжжя" опублікував фото та відео, зняті вночі. Можна побачити, яким масштабним було займання.

Атака на Запоріжжя 18.06.2025
Пошкоджено фасади будівель
Росіяни атакували Запоріжжя 18 червня
Вогонь охопив чималу площу
Гасіння пожежі через обстріл Запоріжжя 18 червня
Рятувальники оперативно прибули на місце

Зранку у Запоріжжі також пролунав вибух

Близько 5:18, у Запоріжжі знов пролунав вибух. Тривогу у цей момент оголошено не було. Після нього виник дим.

Наслідки вибуху у Запоріжжі 18 червня
Задимлення після ранкового вибуху у Запоріжжі

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 17 червня Росія також атакувала Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки пошкоджена багатоповерхівка та гуртожиток, вибито вікна у понад 50 помешканнях.

Теги:
#Пожежа #Запоріжжя #Вибухи #Наслідки #Атака