Вночі та зранку Росія обстріляла Запоріжжя. Як зараз виглядає місце влучання (фото та відео)

На щастя, минулося без постраждалих

Вибухи у Запоріжжі пролунали в ніч на середу, 18 червня — росіяни атакували місто безпілотниками. Виникли пожежі на території промислового підприємства та складських приміщеннях, з'явилися фото та відео наслідків атаки.

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що вночі Росія направила на місто 13 безпілотників. Внаслідок обстрілу вибито вікна у багатоповерхівках, згоріли авто, виникли пожежі у складських приміщеннях.

Пошкоджено аптеку

У житлових будинках вибито вікна

Вигорілі машини

Рятувальники оперативно ліквідовують наслідки терору РФ

"Внаслідок атаки виникли три пожежі, площею 100, 300 та 800 квадратних метрів. Пошкоджені фасади та вікна у багатоповерхівках, зруйновані складські приміщення, згоріли автівки", — розповів він.

Глава ОВА показав, як місто атаки виглядає зранку. Пожежу вже ліквідували рятувальники, на місці удару — уламки, потрощені конструкції та вигорілі автомобілі.

Telegram-канал "ЗаБор Запоріжжя" опублікував фото та відео, зняті вночі. Можна побачити, яким масштабним було займання.

Пошкоджено фасади будівель

Вогонь охопив чималу площу

Рятувальники оперативно прибули на місце

Зранку у Запоріжжі також пролунав вибух

Близько 5:18, у Запоріжжі знов пролунав вибух. Тривогу у цей момент оголошено не було. Після нього виник дим.

Задимлення після ранкового вибуху у Запоріжжі

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 17 червня Росія також атакувала Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки пошкоджена багатоповерхівка та гуртожиток, вибито вікна у понад 50 помешканнях.