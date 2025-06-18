Хронологія війни – день 1211: Україна відходить від масової атаки, а росіяни продовжують атакувати на фронті

18 червня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу інформувати, що зараз відбувається як на полі бою, так і на дипломатичному фронті

За вікном середа, 18 червня 2025 року, Росіяни не припиняють штурмувати українські позиції практично по всій лінії фронту, хоча основні бойові дії проходять на кількох основних напрямках, серед яких Покровський, Курський і Новопавлівський. Крім того, окупанти продовжують запускати безпілотники, не даючи українцям жодного дня відпочинку.

Як проходить 1210-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 17 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 Внаслідок обстрілу Запоріжжя виникла пожежа на одному із підприємств.

00:00 У ДСНС повідомили, що у Солом’янському районі Києва деблокували тіла ще трьох загиблих. Загалом у столиці внаслідок нічної атаки росіян загинули 16 людей та 134 отримали поранення.

Про новини та події 15 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1208: страшна ніч у Кременчуці та підготовка РФ нових ударів

Про те, що відбувалося 16 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1209: завершальний етап повернення тіл загиблих військових в Україну та повітряний терор Росії

З ситуацією в Україні 17 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1210: масована атака Росії по Україні, десятки загиблих та постраждалих