Хронологія війни – день 1209: росіяни сфокусувалися на трьох напрямках та продовжують повітряний терор

16 червня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу інформувати, що зараз відбувається як на полі бою, так і на дипломатичному фронті

За вікном понеділок, 16 червня 2025 року. Атаки окупантів продовжуються по всій лінії фронту, але ключовими напрямками залишаються Покровський, Новопавлівський та Курський. Там сумарно відбувається майже дві третіх всіх російських штурмів на полі бою. Загарбники також продовжують повітряний терор України, у тому числі атакують енергетичні об'єкти.

Як проходить 1209-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 16 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Моніторингові групи попереджають, що росіяни вночі мають намір запустити близько 150 безпілотників. Повідомляється також, що близько 30 із них уже перебувають у повітряному просторі України. У Києві та Черкасах чули роботу ППО.

Про те, що відбувалося 13 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1206: росіяни тиснуть на фронті та готують новий обстріл

З ситуацією в Україні 14 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1207: новий обмін та удари по підприємствах у Росії

Про новини та події 15 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1208: страшна ніч у Кременчуці та підготовка РФ нових ударів