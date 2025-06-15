Хронологія війни – день 1208: росіяни тиснуть на фронті, але зазнають величезних втрат

15 червня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу інформувати, що зараз відбувається як на полі бою, так і на дипломатичному фронті

На календарі неділя, 15 червня 2025 року. Росіяни продовжують робити велику кількість штурмових дій, зазнаючи при цьому величезних втрат. Найбільш напруженими залишаються Покровський, Новопавлівський та Курський напрями. Попри чисельну перевагу противника, ЗСУ продовжують стримувати тиск ворога, при цьому там розуміють, що бойові дії найближчим часом не закінчаться.

Як проходить 1208-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 15 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Над Україною помічено близько сотні "шахедів" та фіксуються нові пуски. У Києві повідомляли про роботу ППО.

Про новини та події 12 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1205: новий обмін полоненими та мільйонні втрати росіян на фронті

Про те, що відбувалося 13 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1206: росіяни тиснуть на фронті та готують новий обстріл

З ситуацією в Україні 14 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1207: новий обмін та удари по підприємствах у Росії