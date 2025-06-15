Лупили і шахедами, і Калібрами, і Кинджалами. Кременчук пережив наймасованішу атаку (фото, відео)

Росія завдала найпотужнішого удару по Кременчуку з початку війни

Вибухи та звуки сирен Кременчук чув усю ніч. Російські окупанти провели найбільшу атаку на Кременчук від початку повномасштабного вторгнення. Місто одночасно обстріляли з усіх видів озброєння — від дронів до балістичних ракет.

Про масовану атаку повідомляють моніторингові канали. Повітряна тривога в регіоні була оголошена ще о 21: 03 14 червня і тривала до 02:05 15 червня. Втім, за п'ять хвилин сирени загуділи знову. О третій ночі повітряну тривогу оголосили ще раз — знову через атаку шахедів. У результаті ворог використав понад 30-40 дронів "Шахед", крилаті ракети "Калібр", аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" та балістичні ракети "Іскандер-М".

UPD-2. У ДСНС показали фото ліквідації пожежі у місті після атаки."Внаслідок вибухів і падіння уламків виникли пожежі, які наразі локалізовані. Підрозділи ДСНС продовжують роботи з ліквідації наслідків обстрілів", — йдеться у повідомленні.

UPD. Полтавська ОВА прокоментувала удар по місту, який стався вночі 15 червня. На щастя, обійшлося без постраждалих. "У Кременчуцькій громаді під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач. Внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС. У Чутівській громаді через падіння уламків БпЛА пошкоджені житлові будинки та автівки", — йдеться у повідомленні

Пожежа в Кременчуці після атаки 15 червня

Після серії вибухів у місті спалахнули численні пожежі. Російські війська атакували місто одночасно трьома типами ракет: крилатими, балістичними та гіперзвуковими "Кинджалами".

Пожежа у Кременчуці внаслідок прильотів

Міська рада Кременчука поки не коментує інформацію про наслідки обстрілу. На сторінці Полтавської обласної військової адміністрації лише повідомили про роботу протиповітряної оборони та закликали людей залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. Наразі немає інформації про те, чи є поранені внаслідок атаки.

Повідомлялось також про те, що у частині міста зникло світло.

Ще наслідки атаки на Кременчук 15 червня

Наслідки атаки на Кременчук

Наслідки атаки на Кременчук

Раніше "Телеграф" також писав, що у Запоріжжі лунали вибухи. Місто перебувало під атакою ударних БПЛА росіян.