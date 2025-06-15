Лупили и шахедами, и Калибрами, и Кинжалами. Кременчуг пережил самую массированную атаку (фото, видео)

Россия нанесла самый мощный удар по Кременчугу с начала войны

Взрывы и звуки сирен Кременчуг слышал всю ночь. Российские оккупанты провели самую большую атаку на Кременчуг с начала полномасштабного вторжения. Город одновременно обстреляли из всех видов вооружения — от дронов до баллистических ракет.

О массированной атаке сообщают мониторинговые каналы. Воздушная тревога в регионе была объявлена еще в 21:03 14 июня и продолжалась до 02:05 15 июня. Впрочем, через пять минут сирены загудели снова. В три ночи воздушную тревогу объявили еще раз — снова из-за атаки шахедов. В результате враг использовал более 30-40 дронов "Шахед", крылатые ракеты "Калибр", аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" и баллистические ракеты "Искандер-М".

UPD-2. В ГСЧС показали фото ликвидации пожара в городе после атаки. "В результате взрывов и падения обломков возникли пожары, которые сейчас локализованы. Подразделения ГСЧС продолжают работы по ликвидации последствий обстрелов", — говорится в сообщении.

UPD. Полтавская ОГА прокомментировала удар по городу, который произошел ночью 15 июня. К счастью, обошлось без пострадавших. "В Кременчугской общине под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Также были повреждены частный жилой дом, автомобиль и линия электропередач. В результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары, которые были локализованы подразделениями ГСЧС. В Чутовской общине из-за падения обломков БпЛА повреждены жилые дома и автомобили", — говорится в сообщении.

Пожар в Кременчуге после атаки 15 июня

После серии взрывов в городе загорелись многочисленные пожары. Российские войска атаковали город одновременно тремя типами ракет: крылатыми, баллистическими и гиперзвуковыми "Кинжалами".

Пожар в Кременчуге в результате прилетов

Городской совет Кременчуга пока не комментирует информацию о последствиях обстрелов. На странице Полтавской областной военной администрации сообщили только о работе противовоздушной обороны и призвали людей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. Пока нет информации о том, ранены ли в результате атаки.

Сообщалось также, что в части города исчез свет.

Еще последствия атаки на Кременчуг 15 июня

Последствия атаки на Кременчуг

Последствия атаки на Кременчуг

Ранее "Телеграф" также писал, что в Запорожье раздавались взрывы. Город находился под атакой ударных БПЛА россиян.