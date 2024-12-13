В Кременчуге прогремел взрыв, россияне могли атаковать город баллистикой

Вероятно, работала ПВО

Ранним утром в пятницу, 13 декабря, россияне совершают ракетную атаку на Украину. Около 6:25 раздался взрыв в городе Кременчуг Полтавской области.

Об этом сообщают мониторинговые паблики. Уточняется, что россияне атаковали город баллистикой.

Напомним, ночью 13 декабря россияне подняли в небо бомбардировщики Ту-95МС, совершившие пуски ракет. Также в воздушных силах предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Также возможна атака ракетами "Калибр", так как российские ракетоносители вышли в море у Новороссийска. Кроме Кременчуга, взрыв также прогремел в Харькове.

По состоянию на 6:35 стало известно, что, вероятно, первый "пуск" крылатых ракет Х-101 был имитационным. Остается угроза от второй волны ракет, а также от ракетоносителей "Калибров".

Как сообщал "Телеграф", в среду, 11 декабря, во время воздушной тревоги раздался взрыв в Днепре — на Днепропетровщине работала ПВО. Защитники неба сбили две ракеты. В Днепровском районе из-за вражеской атаки были повреждены три частных дома, гараж, газопровод и линия электропередач. Задело также инфраструктуру. К счастью, люди не пострадали.