В Днепре во время тревоги прогремел взрыв

Работала ПВО

После 11 часов в среду, 11 декабря произошел взрыв в Днепре. В это время в области была объявлена воздушная тревога.

О взрыве в Днепре сообщили мониторинговые каналы. Перед этим в Воздушных Силах Украины предупреждали о крылатой ракете на Днепропетровщине. В 11:16 для всех областей Украины кроме Донецкой дали отбой воздушной тревоги.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак проинформировал, что на Днепропетровщине работала ПВО. Защитники неба сбили две ракеты.

Также в ВС писали, что ракета двигалась на город Каменское Днепропетровской области. Однако корреспондентка "Телеграфа" в городе сообщила, что взрывов там не было.

Россияне продолжают атаковать мирные украинские города и убивать украинцев. Так, вечером 10 декабря они нанесли ракетный удар по частной клинике в центре Запорожья. По состоянию на утро 11 декабря количество погибших возросло до шести человек, еще 22 человека получили ранения. Среди них – ребенок. Две женщины, оказавшиеся под завалами, смогли позвонить по телефону на номер "101". Спасатели сразу выяснили их местонахождение и начали работы по спасению, женщин вытащили из-под завалов живыми через семь часов после удара.

Как сообщал "Телеграф", командир взвода 24ОШБ "Айдар", мэр Геническа Станислав Бунятов "Осман" предупредил, что возможный захват россиянами Покровска грозит наступлением врага на Днепропетровскую область. Днепропетровщина не застроена селами так, как Донецкая область, поэтому продвижение россиян там будет более быстрым.