В Брянске прилетело в завод "Транснефти": было много взрывов, предприятие пылает (видео, карта)

Местные жители заявили, что слышали от шести до десяти мощных взрывов

В российском Брянске в ночь на 11 декабря прогремели мощные взрывы. Предварительно, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий российскому оператору магистральных нефтепроводов "Транснефть", в результате удара на объекте начался пожар.

Об этом сообщили российские СМИ и каналы. Интересно, что местные власти по поводу взрывов молчат, последнее сообщение было вечером 10 декабря и касалось якобы сбития БПЛА самолетного типа.

Между тем, местные каналы публикуют видео мощного пожара на заводе. Местные жители заявили, что слышали от шести до десяти мощных взрывов в Фокинском районе, которые были не похожи на работу противовоздушной обороны. Пожар можно было увидеть из любой точки в Брянске, мощные вспышки хорошо осветили ночное небо.

Нефтеперерабатывающий завод в Фокинском районе принадлежит российскому оператору магистральных нефтепроводов "Транснефть". Среди прочих "Транснефть" руководит печально известным нефтепроводом "Дружба", на котором недавно могла произойти очередная диверсия.

Напомним, что возле Токмака взлетела в воздух АЗС, где заправлялись оккупанты. Предварительно был удар украинского FPV-дрона, после чего там детонировали резервуары с дизельным топливом и бензином.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что три региона России ночью атаковали дроны. Над территорией РФ якобы были сбиты 13 беспилотных летательных аппаратов.

Также, как сообщал "Телеграф", в ночь на 29 ноября, в результате атаки неизвестных БПЛА в Ростовской области России прогремели взрывы у нефтебазы Росрезерва "Атлас". Это произошло в Каменске-Шахтинске.