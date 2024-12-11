У Брянську прилетіло у завод "Транснефть": було багато вибухів, підприємство палає (відео, карта)

Місцеві мешканці заявили, що чули від шести до десяти потужних вибухів

В російському Брянську в ніч на 11 грудня прогриміли потужні вибухи. Попередньо, безпілотники атакували нафтопереробний завод, який належить російському оператору магістральних нафтопроводів "Транснефть", внаслідок удару на об'єкті почалася пожежа.

Про це повідомили російські ЗМІ та канали. Цікаво, що місцева влада щодо вибухів мовчить, останнє повідомлення було ввечері 10 грудня та стосувалося нібито збиття БПЛА літакового типу.

Тим часом місцеві канали публікують відео потужної пожежі на заводі. Місцеві мешканці заявили, що чули від шести до десяти потужних вибухів у Фокінському районі, які були не схожі на роботу протиповітряної оборони. Пожежу можна було побачити з будь-якої точки Брянську, потужні спалахи добре освітили нічне небо.

Нафтопереробний завод у Фокінському районі належить російському оператору магістральних нафтопроводів "Транснефть". Серед інших "Транснефть" керує сумнозвісним нафтопроводом "Дружба", на якому нещодавно могла статися чергова диверсія.

Нагадаємо, що біля Токмака злетіла у повітря АЗС, де заправлялися окупанти. Попередньо був удар українського FPV-дрона, після чого там детонували резервуари з дизельним пальним та бензином.

Раніше "Телеграф" розповідав, що три регіони Росії вночі атакували дрони. Над територією РФ нібито було збито 13 безпілотних літальних апаратів.

Також, як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 29 листопада, внаслідок атаки невідомих БПЛА в Ростовській області Росії прогриміли вибухи біля нафтобази Росрезерву "Атлас". Це сталося у Кам’янськ-Шахтинську.