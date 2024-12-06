Подарунок на Святого Миколая? В окупованому Криму зранку скаржаться на вибухи в Керчі (оновлено)

Під атакою може перебувати Кримський міст, незаконно побудований росіянами

У тимчасово окупованому Криму зранку 6 грудня, на День Святого Миколая, було гучно у районі Керчі. Місцеві мешканці повідомили про численні вибухи, від яких дрижали вікна, а також писали про перекриття Керченського (Кримського) мосту для руху транспорту.

Моніторинговий канал "Кримський вітер" повідомив , що міст перекрили через невідому загрозу. Вибухів було дуже багато, вони були дуже сильними.

"Керченський міст перекрито, але це йому навряд чи допоможе… "Вікна тремтять від вибухів", — пишуть нам керчани", – сказано у повідомленні.

UPD 8:34 Telegram-канал "Кримський вітер" пише, що за даними його підписників, у Керченській протоці близько 7 години ранку здійснювали прорив українські морські дрони, окупанти намагалися їх знищити з моря, з берега та з повітря.

"Поруч із Керченським мостом працює потужне джерело РЕБ, повідомляє моніторингова група "Кримського вітру". Дані системи AIS спотворені. Розташування суден визначається нібито на суші, причому вони збираються в характерний "хоровод"", — додали там.

UPD 6:45. Повідомляється, що в районі Аршинцеве, де розташований судобудівний завод "Залив", видно зарево.

Завод "Залив" на карті

"Телеграф" завітав на місцеві ресурси, щоб подивитися, що там відбувається. У чатах панує паніка, росіяни цікавляться, що сталося з мостом, скаржаться на заборону руху по мосту та вибухи, дехто пише, мовляв, знищено черговий "безекіпажний катер", як російські окупанти називають українські морські дрони.

Офіційні російські ресурси повідомили тільки про те, що міст було перекрито. Чому його перекрили, з якої причини, що взагалі відбувається – росіяни не повідомляють, вочевидь, все не дуже добре.

Єдине повідомлення, яке стосується можливих вибухів – росіяни стверджують, що нібито збили український безпілотник, а також знищили два "безекіпажних катери". Підтверджень цієї інформації немає.

Нагадаємо, вперше вибух на Кримському мості стався 8 жовтня 2022 року. Тоді причиною тому стала детонація вибухівки у вантажівці, яка рухалася до Криму з території РФ.

Спочатку ж російські паблики повідомляли про те, що вибух стався на залізничній гілці й причиною НП стала пожежа в товарному вагоні поїзда, яку гнали з Тамані (Краснодарський край) до Керчі. У Кремлі відразу ж спустили у росЗМІ методичку, яка змушувала місцевих журналістів замовчувати окремі деталі події.

Після вибуху на мосту в соцмережах росіяни влаштували справжню істерику та почали звинувачувати владу у брехні. На тлі цього почали активно згадувати минулі меми, що виникли під час вибухів на військових об’єктах РФ в окупованому Криму, зокрема росіянку, яка не хотіла їхати з півострова.

Раніше ми розповідали про те, що експерти назвали три способи знищити Кримський міст. Збройні сили України методично знищують мости в Курській області РФ, розбомбивши вже третю мостову споруду через річку Сейм. Водночас "головний міст РФ", що символізує її владу над окупованим Кримським півостровом, продовжує стояти, хоча йому вже не раз завдавали серйозних збитків. Чому так – розбирався "Телеграф".