Подарок на Святого Николая? В оккупированном Крыму с утра жалуются на взрывы в Керчи (обновлено)

Под атакой может находиться Крымский мост, незаконно построенный россиянами

Во временно оккупированном Крыму утром 6 декабря, в День Святого Николая, было громко в районе Керчи. Местные жители сообщили о многочисленных взрывах, от которых дрожали окна, а также писали о перекрытии Керченского (Крымского) моста для движения транспорта.

Мониторинговый канал "Крымский ветер" сообщил , что мост перекрыли из-за неизвестной угрозы. Взрывов было очень много, они были очень сильными.

"Керченский мост перекрыт, но это ему вряд ли поможет… "Окна дрожат от взрывов", — пишут нам керчане", — говорится в сообщении.

UPD 8:34 Telegram-канал "Крымский ветер" пишет, что по данным его подписчиков, в Керченском проливе около 7 часов утра осуществляли прорыв украинские морские дроны, оккупанты пытались их уничтожить с моря, с берега и с воздуха.

"Рядом с Керченским мостом работает мощный источник РЭБ, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" Данные системы AIS искажены. Местоположение судов определяется якобы на суше, причем они собираются в характерный "хоровод", — добавили там.

UPD 6:45. Сообщается, что в районе Аршинцево, где расположен судостроительный завод "Залив", видно зарево.

Завод "Залив" в Керчи на карте

"Телеграф" посетил местные ресурсы, чтобы посмотреть, что там происходит. В чатах царит паника, россияне интересуются, что произошло с мостом, жалуются на запрет движения по мосту и взрывы, некоторые пишет, мол, уничтожен очередной "безэкипажный катер", как российские оккупанты называют украинские морские дроны.

Официальные российские ресурсы сообщили только о том, что мост был перекрыт. Почему его перекрыли, по какой причине вообще происходит – россияне не сообщают, очевидно, все не очень хорошо.

Единственное сообщение, которое касается возможных взрывов – россияне утверждают, что якобы сбили украинский беспилотник, а также уничтожили два "безекипажных катера". Подтверждений этой информации нет.

Напомним, впервые взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда причиной тому стала детонация взрывчатки в грузовике, которая двигалась в Крым с территории РФ.

Сначала же российские паблики сообщали о том, что взрыв произошел на железнодорожной ветке и причиной ЧП стал пожар в товарном вагоне поезда, который гнали из Тамани (Краснодарский край) в Керчь. В Кремле сразу же спустили в росСМИ методичку, заставлявшую местных журналистов умалчивать отдельные детали происшествия.

После взрыва на мосту в соцсетях россияне устроили настоящую истерику и начали обвинять власти во лжи. На фоне этого начали активно вспоминать прошлые мемы, возникшие при взрывах на военных объектах РФ в оккупированном Крыму, в частности, россиянку, которая не хотела уезжать с полуострова.

Ранее мы рассказывали о том, что эксперты назвали три способа уничтожить Крымский мост. Вооруженные силы Украины методически уничтожают мосты в Курской области РФ, разбомбив уже третье мостовое сооружение через реку Сейм. В то же время "главный мост РФ", символизирующий ее власть над оккупированным Крымским полуостровом, продолжает стоять, хотя ему уже не раз наносили серьезный ущерб. Почему так – разбирался "Телеграф".