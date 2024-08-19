Символ власти РФ. Эксперты назвали три способа уничтожить Крымский мост

Уничтожить мост Украина может, но сейчас важнее другое

Вооруженные силы Украины методично уничтожают мосты в Курской области РФ, разбомбив уже третье мостовое сооружение через реку Сейм. В то же время "главный мост РФ", символизирующий ее власть над оккупированным Крымским полуостровом, продолжает стоять, хотя ему уже не раз наносили серьезный урон. Почему так – разбирался "Телеграф".

Как рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, ракеты большой дальности ATACMS, которые США недавно поставили в Украину, могут разрушить мост. При этом генерал подчеркнул, что является ошибочным мнение, что ракеты недостаточно мощны, чтобы поразить цель.

Такое мнение распространено из-за того, что в основном кассетная боевая часть ATACMS содержит контейнер, начиненный тысячей шариков. Но существует и осколочно-фугасные боеголовки общим весом в 227 кг, из которых на взрывчатку приходится лишь часть.

"Вопрос только в их количестве, но в принципе эти ракеты позволят нам выполнить такую ​​миссию", — настаивает глава ГУР.

В то же время военный эксперт Андрей Харук считает, что все-таки боевого заряда ракет может и не хватить для нанесения серьезного ущерба и считает, что более серьезным оружием могут стать морские дроны или диверсии.

Так, по словам собеседника "Телеграфа", для нанесения серьезного ущерба мосту, например, уничтожения целого пролета, потребуются несколько тонн взрывчатки. Ракеты доставить такой объем взрывчатого вещества не могут. Это более реально для морских дронов, но и они также за раз могут донести только сотни килограммов. Так, дроны SeaBaby, повредившие Крымский мост в июле 2023 года, несли на себе боевую часть в 850 кг. Но, возможно, выполнить боевую задачу поможет массовое их применение.

Что по-настоящему может нанести одномоментный удар по мосту, так это подрыв нескольких тонн взрывчатки, которую можно замаскировать под обычный грузовик с грузом, считает эксперт. Подобная диверсия в октябре 2022 года, действительно, привела к выводу сооружения из строя на несколько месяцев. Полностью передвижение по нему восстановили лишь весной 2023 года – в марте автомобильное, и в мае – железнодорожное.

В то же время эксперт в области ПВО Анатолий Храпчинский считает, что уничтожение Крымского моста в данный момент нецелесообразно.

"Украина имеет массу, оружия способного серьезно повлиять на работоспособность Крымского моста – ATACMS, Storm Shadow/SCALP-EG и "Нептуны". Мы фактически простреливаем полуостров, но основное снабжение в Крыму сейчас идет по паромной переправе, мост же, скорее, символ власти РФ. И с военной точки зрения для Украины куда целесообразнее наносить удары по аэродромам, чтобы снижать ударные и наступательные возможности противника", – подчеркивает собеседник "Телеграфа".

Тем временем Крым находится под комбинированными атаками морских и воздушных дронов, последние охотятся за российскими средствами ПВО.