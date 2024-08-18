Разлетелся в щепки: появилось эпичное видео удара по мосту через Сейм в Курской области

Украинская авиация точными ударами лишает оккупантов логистических способностей

В Воздушных силах Украины показали момент удара по мосту через речку Сейм возле села Званное в Курской области, где продолжаются бои. На кадрах видно, как часть конструкции рухнула в воду после мощного взрыва.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале командующие ВС Украины Николая Олещука. По его словам, такие действия украинских воинов оказывают значительное влияние на ход боевых действий.

"Курское направление. Минус – еще один мост! Авиация Воздушных Сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических способностей, что оказывает существенное влияние на ход боевых действий!", — говорится в сообщении.

Обсуждение этой ситуации продолжается в сети и российские пропагандисты жалуются, что скоро их "воинам" придется переправлять снабжение лодками.

"Таким образом, в Глушковском районе остался единственный мост в селе Карыж, после очевидного скорого уничтожения которого снабжение обороняющей район группировки ВС РФ (в частности, приграничного Теткино) ляжет на понтоны и лодки. Однако в случае серьезного давления противника, таких путей снабжения может и не хватить", — пишет российский телеграм-канал "Военный осведомитель".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 16 августа в Воздушных силах показали видео удара по мосту в Глушковском районе Курской области. На кадрах видно, что удар оставил огромную пробоину в конструкции.