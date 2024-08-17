Россияне пошли на еще один "жест доброй воли"

Российские войска оставили часть своих территорий в Курской области на правом берегу реки Сейм. Речь идет о пограничном участке в районе населенного пункта Теткино.

Об этом сообщили российские Z-каналы в Telegram. Как и полагается, невозможность удержания позиции в этом районе была подана, как "организованное отступление".

"Населенные пункты эвакуированы, два моста, в Теткино и Попово-Лежачи, подорваны при подходе врага. Заняты новые подготовленные рубежи обороны", — сообщили пропагандисты.

Упомянутый россиянами участок находится к северо-западу от Сум. Он "зажат" украинской границей на западе и рекой Сейм на востоке, а контроль над ним вряд ли будет иметь существенное значение.

По сути россияне оставили украинцам населенный пункт Отруба, однако по данным на 2010 год там проживал один человек, то есть поселок можно считать мертвым. С другой стороны реки лежат два населенных пункта Теткино и Попово-Лежачи с общим населением в почти 5 тысяч человек, однако при необходимости ВСУ и так могут получить доступ с восточной стороны, поскольку он находится в своеобразном "кармане", окруженный украинской границей с трех сторон.

При этом учитывая то, что ВСУ накануне уничтожили мосты через реку Сейм севернее указанного населенного пункта, весь этот район по сути уже находится в ловушке вместе с почти тремя десятками населенных пунктов.

Как сообщалось ранее, уничтожение моста через Сейм попало на видео. Пропагандисты сообщают, что удары были нанесены ракетами к HIMARS, однако некоторые из них допустили, что мост был разрушен французской авиабомбой AASM Hammer. В пользу второго варианта говорит то, что новость о поражении цели была обнародована пресс-службой Воздушных сил Украины.