Уже 10-й день война ведется и на российской территории

На 10-й день операции ВСУ в Курской области в сети показали ее первые часы. Тогда было проведено разминирование, произошел прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника, это сопровождалось работой авиации и артиллерии, были взяты первые пленные.

Видео первых часов наступательной операции Сил обороны в Курской области РФ 6 августа опубликовал официальный публичный канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Кадры вызывают гордость за нашу армию.

"День, вошедший в историю российско-украинской войны. Тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и тишина стали определяющими на начальном этапе операции. Теперь все зависит от стойкости украинского солдата всех родов войск, задействованных в операции", — сказано в подписи к зрелищному видео.

Напомним, по последним данным, ВСУ в Курской области захватили село Внезапное. По состоянию на утро 16 августа Z-блогеры пишут, что в то время, как по российскому телевидению и в официальных докладах заявляют, что украинская армия в Курской области якобы "разбита, побеждена и выдавлена обратно в Украину", на самом деле там идут жестокие бои.

Как сообщал "Телеграф", главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что реакция российского режима на наступление Вооруженных сил Украины была медленной и рассеянной. Из-за вялости и страха ответственности российские генералы и чиновники реагировали на события с большим опозданием, что многое может сказать о ситуации в РФ.