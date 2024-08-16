Бить по Крыму, а не по Курску: США отказываются давать разрешение на удары ракетами ATACMS по России

Вашингтон считает, что лучше использовать ATACMS для ударов по Крыму, который является территорией Украины

Несмотря на неотложные потребности Украины в дальнобойном вооружении для поддержки наступления в Курской области США по-прежнему отказываются предоставлять Украине соответствующее разрешение. При этом администрация обосновывает отказ якобы малыми запасами ракет для снабжения Украины.

Об этом сообщает CNN. По данным источников, администрация говорит, что причина не в риске эскалации на фронте или где-то в другом месте, а в том, что на складах США находится очень ограниченный запас ракет большой дальности ATACMS, который можно передать Украине.

Именно поэтому, отмечается в сообщении, Вашингтон считает, что лучше использовать ATACMS для ударов по Крыму, который является территорией Украины, а не Курской области. Впрочем, по другим данным, дело не в этом.

Украина уже давно не может добиться разрешений на использование дальнобойного оружия по России, о чем пишет военный аналитик Колби Бадвар. Он отмечает, что Великобритания, которая опровергла разрешение на использование по РФ ракет Storm Shadow, сейчас ведет переговоры с союзниками, чтобы все же предоставить соответствующие разрешения Украине. Однако администрация Белого дома не только против этого, но и прибегает к угрозам.

"Зеленский заявил, что администрация Байдена грозится прекратить военную помощь, если они нанесут удар по России любой западной системой дальнего действия", – написал аналитик.

Как писал "Телеграф", на фоне быстрого наступления в Курской области РФ украинские официальные лица уже в который раз требуют США разрешить Вооруженным силам Украины использовать ракеты ATACMS большой дальности для уничтожения российских аэродромов. Сейчас только авиация может затормозить наступление ВСУ, а удары по аэродромам, считает Украина, позволят удержать часть Курской области.