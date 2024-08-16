Бити по Криму, а не по Курську: США відмовляються надавати дозвіл на удари ракетами ATACMS по Росії

Вашингтон вважає, що краще використовувати ATACMS для ударів по Криму, який є територією України

Попри нагальні потреби Україні у дальнобійному озброєнні для підтримки наступу в Курській області США, як і раніше, відмовляються надавати Україні відповідний дозвіл. При цьому адміністрація обгрунтовує відмову нібито малими запасами ракет для постачання Україні.

Про це повідомляє CNN. За даними джерел видання, адміністрація каже, що причина не у ризику ескалації на фронті чи десь в іншому місці, а в тому, що на складах США знаходиться дуже обмежений запас ракет великої дальності ATACMS, який можна передати Україні.

Саме тому, зазначається у повідомленні, Вашингтон вважає, що краще використовувати ATACMS для ударів по Криму, який є територією України, а не по Курській області. Втім, за іншими даними, справа не в цьому.

Україна вже доволі давно не може домогтися дозволів на використання далекобійної зброї по Росії, про що пише військовий аналітик Колбі Бадвар. Він зазначає, що Велика Британія, яка спростувала надання дозволу на використання по РФ ракет Storm Shadow, зараз веде переговори з союзниками, щоб все ж таки надати відповідні дозволи Україні. Проте адміністрація Білого дому не тільки проти цього, але й вдається до погроз.

"Зеленський заявив, що адміністрація Байдена погрожує припинити військову допомогу, якщо вони завдадуть удару по Росії будь-якою західною системою дальньої дії", – написав аналітик.

Як писав "Телеграф", на тлі швидкого наступу в Курській області РФ українські офіційні особи вже в котрий раз вимагають США дозволити Збройним силам України використовувати ракети ATACMS великої дальності для знищення російських аеродромів. Зараз тільки авіація може загальмувати наступ ЗСУ, а удари по аеродромам, вважає Україна, дозволять утримати частину Курської області.