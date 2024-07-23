Не ескалація, а відплата: Польща вимагає від ЄС зняти обмеження на удари по Росії для України

Зняття заборони дасть Україні можливість знищити російські аеродроми та літаки на них

Європейський Союз повинен терміново надати Україні дозволи на удари по Росії далекобійним озброєнням. Це не ескалація, а самооборона, оскільки російські терористи використовують літаки, щоб бити по дитячим лікарням.

Про це заявив на брифінгу після засідання Ради ЄС міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише PAP. Він нагадав, що засідання Ради ЄС відбулося після того, як російські терористи вдарили по дитячий лікарні "Охматдит" у Києві.

Міністр заявив, що зняття заборони дасть Україні можливість знищити російські аеродроми та літаки на них. Таким чином, можна буде запобігти терористичним актам на кшталт удару по "Охматдиту", оскільки терористи використовують авіацію та ракети, щоб вбивати в Україні цивільне населення.

"Це була б повноцінна самооборона, законна з погляду міжнародного права. Захист дитячих онкологічних лікарень не є ескалацією", – зазначив Сікорський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 10 липня стало відомо про загибель дитини, яка постраждала під час обстрілу "Охматдиту". На момент ракетного удару дитина перебувала у критичному стані.

Відеорепортаж Яна Доброносова з "Охматдиту" дивіться у матеріалі "Телеграф": "Палати в крові, корпус у тріски: на що російські терористи перетворили дитячу лікарню "Охматдит" (ексклюзивне відео)".

Фоторепортаж від Яна Доброносова "Телеграф" публікує у цьому матеріалі: "Евакуація дітей, люди під завалами та велике горе: наслідки удару по "Охматдиту" (ексклюзивні фото)".

Як повідомляв "Телеграф", радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван на саміті НАТО заявив, що Україна та США активно працюють над силовою відповіддю росіянам за удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. Подробиць він розкривати не став.