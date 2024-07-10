Перша жертва серед дітей: після російського обстрілу "Охматдита" помер маленький хлопчик

Дитина ще до обстрілу перебувала у критичному стані

Після російського обстрілу київської дитячої лікарні "Охматдит" загинула дитина. На момент ракетного удару вона перебувала у критичному стані.

Інформацію про це оприлюднив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко у своєму Facebook. За його словами, це перша дитяча жертва серед пацієнтів, які перебували у "Охмадеті".

"Помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару перебував у критичному стані у відділенні реанімації Охматдита", — написав міністр.

За його словами, після російського удару маленького пацієнта доправили до іншої клініки Києва.

"Приносимо свої щирі співчуття рідним малюкам. Ніколи не пробачимо російським терористам, які вбивають наших дітей", — додав Ляшко.

Як повідомлялося раніше, російська ракетна атака на Київ забрала життя 33 людей, а ще понад 120 отримали травми різного ступеня важкості. Серед загиблих 5 дітей.

В "Охматдиті" загинуло двоє дорослих, серед яких дитячий лікар.