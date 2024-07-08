"Горіти вам в пеклі": росіяни не натішаться ракетним ударом по "Охматдиту", українці лютують

Російська ракета летіла просто у дитячий заклад

У мережі Інтернет почала з’являтися реакція росіян на терористичний удар РФ по дитячій лікарні в Києві, який стався у понеділок, 8 липня. Нелюди тішаться з влучання ракети у заклад та були б не проти повторного удару.

Один з російських пабліків опублікував світлину, на якій хворі малюки зі своїми мамами перебувають на вулиці разом із медичним обладнанням, яке підтримує їхні життєві функції. "Евакуйовані матусі з хворими дітлахами з лікарні Охматдит, у дві якої впала збита ракета. Один я думаю про повторний удар Кинджалом?" — йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що РФ цілеспрямовано скерувала ракету у дитячий заклад. Це, зокрема, доводять стоп-кадри, зроблені з відео очевидців. Російська ракета летить просто у дитячий заклад охорони здоров’я.

Як зауважив президент Володимир Зеленський: "Росія не може не знати, куди летять її ракети, і повинна сповна відповісти за всі свої злочини".

Водночас у Міноборони РФ одразу відхрестилися від атаки на дитячу лікарню і заспівали традиційну пісню про те, як Київ сам себе обстрілює, а підбита ракета впала у двір лікарні лише через роботу ППО.

Проте для абсолютної більшості українців подібні заяви Міноборони РФ давно стали порожнім звуком. Хто, як не ми знаємо, куди цілить Росія і який шалений терор чинить проти цивільного населення України. У коментарях — суцільна лють.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росіяни масовано атакували Київ ракетами. Внаслідок атаки постраждала не лише дитяча лікарня. Руйнування зафіксовані й в інших районах міста. Крім того, росіяни завдали удару і по Дніпру. Нині відомо, що постраждала багатоповерхівка та СТО.