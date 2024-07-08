У Дніпрі пролунала серія вибухів: над містом здійнявся стовп диму (фото)

Постраждала багатоповерхівка

У понеділок, 8 червня, у Дніпрі зранку пролунала серія вибухів під час масової ракетної атаки. Над містом вже здійнявся стовп диму.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". Про ракети у напрямку міста писали Повітряні Сили України.

"Ракета в напрямку Дніпра! Перебувайте в укриттях", — йшлось у повідомлені.

Об 11:35 оголосили про відбій повітряної тривоги.

Внаслідок вибуху вже відомо, що постраждав жилий будинок. На опублікованому відео видно вибите скло, понівечені рами тощо.

Пошкодження багатоповерхівки та СТО підтвердив мер Дніпра Борис Філатов, додавши, що чекаємо офіційної інформації від обладміністрації.

"У Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство. Понівечене СТО. Є поранені", — повідомив Сергій Лисак голова Дніпропетровської ОДА.

Через ракетний обстріл Дніпра є зміни в русі громадського транспорту:

автобусний маршрут 113 — змінено схему руху від ЦУМу до вул. Незалежності;

трамваї №11 тимчасово не курсують;

тролейбуси "А" та "Б" курсують через просп. Олександра Поля;

тролейбуси №19 курсують до пл. Космічної.

В мережі вже публікують фото наслідків атаки на місто. Після серії вибухів рятувальні служби та швидкі попрямували на місце подій, у місті чутно їх сирени.

Користувачі мережі також показали кадри зі слідом від нібито збитої ракети. Вибухи у Дніпрі чули у різних районах міста.

У мережі вже публікують звуки вибухів, які чули дніпряни.

Нагадаємо, що зранку вибухи пролунали також і в Києві. Місто перебувало під атакою "Кинджалів". Попередньо є прильот біля станції метро "Лук'янівська".

Раніше "Телеграф" писав, що вночі 8 липня окупанти знову "крили" Україну ракетами.