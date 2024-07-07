В Мелітополі лунали потужні вибухи: спалахнула пожежа, ймовірно горить аеродром

Росіян накрила паніка, їх просять заряджати телефони

У неділю, 7 липня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи. Внаслідок чого спалахнули пожежі.

Місцеві кажуть, що чули близько трьох вибухів поблизу аеропорту. Найбільший осередок задимлення розташований поблизу Каховського шосе, пише РІА-Мелітополь.

"Як мінімум, три точних прильоти. Наразі горить в трьох локаціях. Найбільший осередок задимлення ближче до Каховського шосе. Чути як містом несуться карети швидкої допомоги", — йдеться у повідомленні.

У російських телеграм-каналах пишуть, щоб люди заряджали телефони. А місцеві сильно налякались "прильотами".

Підтверджує вибухи й окупаційна влада. Так званий голова міста Володимир Рогов написав, що удар нібито завдали Збройні сили України п'ятьма ракетами HIMARS.

"За попередніми даними, всі п'ять ракет були збиті ППО Росії, їх уламки впали на північних околицях — у районі аеропорту та передмісті", — написав пропагандист.

Пізніше він написав, що нібито на місцях, де впали уламки загорілась трава. Натомість українська сторона ніяк поки не прокоментували удари в Мелітополі.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму між селами Малий Маяк та Виноградне Алуштинського району в ніч проти 7 липня стався потужний вибух. В результаті почалася сильна пожежа. "Телеграф" розповів детальніше, що це було.