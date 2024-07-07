У Криму пролунав вибух на важливому об’єкті: потужна пожежа вже перекинулася на ліс (фото, відео)

Заграва видніється за десятки кілометрів

У тимчасово окупованому Криму між селами Малий Маяк та Виноградне Алуштинського району в ніч проти 7 липня стався потужний вибух. В результаті почалася сильна пожежа.

Про це повідомляє паблік "Кримський вітер". Там зазначили, що вибух пролунав на газорозподільній станції "Малий Маяк". У газопроводі виявлено наскрізну дірку в одному напрямку знизу вгору.

Загоряння було настільки потужним, що його було видно навіть із Судака. У мережі кажуть, що заграва на газовій магістралі біля селища видніється за десятки кілометрів.

Окупаційна влада заявила про ліквідацію пожежі. Однак деякі очевидці кажуть, що вогонь уже перекинувся на лісовий масив. При цьому причину пожежі не озвучили.

Також повідомляється, що цей газорозподільний вузол уже підривали – 31 жовтня 2017 року.

"На газорозподільній станції "Малий Маяк" у газопроводі виявлено наскрізну дірку в одному напрямку знизу вгору", — писали тоді ЗМІ.

Газопостачання 14 населених пунктів у районі Алушти припинено. Без газу залишилося приблизно 1700 абонентів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 1 липня у Криму сталися потужні вибухи. Їх чули у районі Севастополя.