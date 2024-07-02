Чи може Україна бити по Криму далекобійною зброєю США: у Пентагоні дали чітку відповідь

Політика США у цьому питанні не змінилася

США підтримують право України застосовувати передану їй зброю в межах її суверенної території. Тому влада США вважає допустимим завдання ударів по Криму американським озброєнням.

Про це під час брифінгу 2 липня заявив речник Пентагону Патрік Райдер. Він наголосив, що Крим є частиною України.

"Можу лише сказати, що наша політика щодо використання далекобійних озброєнь для ударів по Росії не змінилася. Вона полягає в тому, що далекобійні озброєння мають застосовуватись у межах її (України. — Ред.) суверенної території", — сказав він.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо про дозвіл США бити по Росії західною зброєю. Спершу з’явилася інформація про те, що Байден дав дозвіл потай від публіки, але пізніше це підтвердили в Офісі президента України.

А держсекретар США Ентоні Блінкен раніше заявляв, що обмеження США підлаштовуватимуться під потреби України. Він не виключив, що, можливо, в майбутньому географія ударів розшириться.

Пізніше Байден підкреслив, що, як і раніше, є обмеження стосовно територій РФ, по яким США дозволили Україні завдавати ударів. При цьому він чітко дав зрозуміти, що Вашингтон виступає проти ударів по Москві.