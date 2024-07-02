Может ли Украина бить по Крыму дальнобойным оружием США: в Пентагоне дали четкий ответ

Политика США в этом вопросе не изменилась

США поддерживают право Украины применять переданное ей оружие в пределах ее суверенной территории. Поэтому власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением.

Об этом во время брифинга 2 июля заявил спикер Пентагона Патрик Райдер. Он подчеркнул, что Крым является частью Украины.

"Могу только сказать, что наша политика по использованию дальнобойных вооружений для ударов по России не изменилась. Она заключается в том, что дальнобойные вооружения должны применяться в пределах ее суверенной территории", — сказал он.

Напомним, в конце мая стало известно о разрешении США бить по России западным оружием. Сначала появилась информация о том, что Байден дал разрешение втайне от публики, но позже подтвердили это в Офисе президента Украины.

А госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял, что ограничения США будут подстраиваться под нужды Украины. Он не исключил, что возможно в будущем география ударов расширится.

Позже Байден подчеркнул, что по-прежнему есть ограничения в отношении территорий РФ, по которым США разрешили Украине наносить удары. При этом он ясно дал понять, что Вашингтон выступает против ударов по Москве.