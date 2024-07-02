Это "уничтоженные" самолеты: в ВСУ иронично прокомментировали удар по Миргороду подробностями атаки на Крым (фото)

Сообщается об уничтожении "шахедов" на складе

В сети появились подробности последствий удара по оккупированному Крыму вечером 1 июля. Высказался на эту тему и командующий Воздушными Силами Украины Николай Олещук.

Telegram-канал "Досье шпиона", который, как сказано в шапке канала, ведет "сотрудник спецслужб", пишет, что вечером 1 июля якобы был нанесен удар крылатыми ракетами неустановленного типа по объекту Черноморского флота России в районе мыса Фиолент, Севастополь.

По данным автора канала, целью атаки был склад с БПЛА "Shahed-136/Герань-2". Ориентировочное количество уничтоженного имущества – 90 единиц (что именно входит в это число, не уточняется). Информации о потерях среди личного состава нет.

В то же время Николай Олещук потроллил оккупантов, которые заявляли о якобы уничтожении украинских Су-27 на аэродроме в Миргороде Полтавской области 1 июля.

"В очередной раз "уничтоженные" вражеской пропагандой украинские самолеты продолжают успешно выполнять боевые задачи, наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов и ликвидируют важные военные объекты в глубоком тылу противника. 1 июля 2024 года украинские пилоты нанесли сокрушительный удар по складу боеприпасов в Крыму", — написал он.

Напомним, 1 июля россияне атаковали Миргород. Российская пропаганда заявила об уничтожении и повреждении множества бортов Су-27. Однако, хотя определенные потери в результате вражеского удара есть, их масштаб не так велик, как пытаются представить россияне.

Стоит отметить, что ранее в сети сообщалось, что 1 июля в Крыму под удар попала воинская часть в Балаклаве. Через 12 часов после "прилета" там все еще пылал мощный пожар.