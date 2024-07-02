"Значит, есть чему гореть": в Крыму второй день пылает важный объект оккупантов (фото)

В сети появилось свежее фото места происшествия

Воинская часть в Балаклаве в Крыму, по которой 1 июля был нанесен удар, все еще пылает. С момента происшествия прошло уже более 12 часов, но сильный пожар не прекращается.

Информация об этом была сообщена в Telegram-канале "Крымский ветер". Вместе с тем в паблике опубликовали соответствующую фотографию, на которой виден дым.

"Взорванная российская воинская часть в Балаклаве всё еще горит. Значит, есть чему гореть", — говорится в описании под фото.

Отметим, что 1 июля, примерно в 19 часов в сети начала распространяться информация о том, что в Балаклаве во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Над местом происшествия стал подниматься черный дым.

Позже в паблике сообщили, что примерно в месте взрыва стояла российская установка ПВО. Также появлялись сообщения, что дым виден в районе Балаклавской ТЭС не прилет. Но позже мониторинговые каналы отметили, что дым в районе — это не прилет.

Как пишет "Крымский ветер", ракета прилетела в российскую воинскую часть возле села Флотское в Балаклаве.

Стоит добавить, что о последствиях атаки отчитался в своем Telegram-канале псевдогубернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он заявил, что якобы 5 воздушных целей уничтожены в небе над акваторией и в Балаклавском районе.

"В одном из СНТ небольшой пожар в лесополосе, горят заборы частных домов. В одном из домов в окнах выбило стекла", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 25 июня на мысе Чауда в Крыму произошел пожар. С того места оккупанты запускают по Украине "Шахеды".