Оттуда запускают "шахеды": в Крыму неожиданно загорелась важная база россиян (видео)

Неприятная новость для врага

Недавно россияне потеряли много БПЛА и инструкторов после атаки на базу в Краснодарском крае, а теперь стало известно о пожаре на мысе Чауда в оккупированном Крыму, откуда ВС РФ запускают "шахеды" по Украине. Появились спутниковые снимки, где видны последствия стихии.

Как сообщает издание "Крым. Реалии", сильное задымление на мысе Чауда наблюдалось вечером 25 июня. Причина возгорания неизвестна, потому что в последние дни на этот район полуострова не было никаких ракетных или дроновых атак.

"Согласно карте, созданной журналистами "Крым. Реалии", в районе мыса Чауда расположены несколько военных объектов РФ, в том числе полигон. В конце 80-х он был закрыт, однако в 2016 году РФ снова возобновила его работу. Воздушные силы Украины утверждают, что силы РФ запускают с территории полигона "шахеды "для ударов по Украине", ― говорится в сообщении.

Отметим, что Россия запускает дроны типа Shahed-136/Герань сразу из нескольких мест. Это мыс Чауда в оккупированном Крыму и военные базы на территории Белгородской и Курской области. В последние нередко наведываются украинские дроны.

Относительно того, есть ли у Украины оружие, которое может ударить по мысу Чауда, в Воздушных силах ответили неоднозначно. Спикер Илья Евлаш в эфире телемарафона уклонился от прямого подтверждения.

Для справки: мыс Чауда расположен на юго-востоке полуострова Крым. Там есть несколько российских баз, в том числе полигон для запуска дронов-камикадзе. Мыс находится примерно в 310 км по прямой от Херсона.

Мыс Чауда на карте

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Севастополе российская ПВО сбила ракету над пляжем. Оккупационные войска защищали военную базу, поэтому поставили под удар гражданских. Среди отдыхающих более 150 пострадавших, есть жертвы. Традиционно Россия цинично винит в этом США и Украину. Момент сбивания ракеты попал на видео.