Россия нашла "виновных": Лавров обвинил США в "наведении удара" на пляж Севастополя

В Кремле пытаются переложить ответственность за неудачную работу российского ПВО

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил США в "наведении удара по Севастополю ". РФ продолжает искать виновных, хотя остатки ракеты, взорвавшейся над головами отдыхающих, указывают на то, что этот снаряд принадлежит именно России.

Лавров назвал этот обстрел "терактом" и указал на причастность США. Слова российского министра приводят пропагандистские издания.

"Причастность США к теракту в Севастополе не подвергается сомнению", ― заявил Лавров.

Он заявил, что все поставляемое Украине оружие американского производства якобы используется с участием американских военных. Лавров сказал, что Украина также использует спутниковые возможности США.

Россия второй день подряд утверждает, будто к обстрелу причастен Вашингтон. 24 июня даже вызвали посла США в Министерство иностранных дел РФ.

Российское Минобороны заявило, будто ПВО сбило 4 ракеты ATACMS, а пятая сама взорвалась над пляжем. При этом местные паблики писали, что российская противовоздушная оборона отработала по ракетам. Их сбивали над населенным пунктом, чтобы уберечь военные базы, куда и летела баллистика. Обломки ракеты упали на пляж с отдыхающими и на дома. В одном из них после падения обломков начался пожар.

На ложь пропагандистов обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он написал, что остатки ракеты не похожи на ATACMS. Они больше напоминают российскую зенитную ракету 9М330. Она не используется против баллистики, а если не поражает цель, то самоуничтожается.

По уточненным данным, в результате неудачной работы российской ПВО погибли четыре человека (ранее сообщали о 5 жертвах). Ранения разной степени тяжести получили 153 человека.

"Телеграф" ранее сообщал, что россиян возмутило поведение Путина. Он не отреагировал на инцидент в Севастополе и вооруженные нападения в Дагестане. Некоторые писали, что он "засел в бункере".