Взорвалась прямо над головами: на пляже в Севастополе нашли остатки ракеты, но не ATACMS

Россиянам уже не удастся отовраться

Несмотря на то, что Россия обвиняет Украину и США в обстреле Севастополя, есть основания полагать, что именно российская ракета взорвалась прямо над головами отдыхающих. Остатки авиаснаряда не похожи на американские ATACMS.

Они очень напоминают зенитную управляющую ракету (ЗУР) 9М330, которую запускают из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Тор-М2. Однако такие ракеты по правилам не используются для перехвата баллистических ракет, сообщает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Над пляжем в Севастополе могла взорваться ракета 9М330

"Telegram-канал "Крымский ветер" опубликовал элементы ракеты, которая сегодня упала на головы "пляжников" в Крыму. Пока рано спешить с выводами, но это точно не ATACMS, а больше похоже на ЗУР 9М330 ЗРК Тор-М2", — пишет Коваленко.

Ракета не используется для перехвата баллистики. Дело в ее особенностях. Если она не поражает цель, то самоуничтожается. Вероятно, это произошло над головами отдыхающих в Севастополе.

"Применять ЗРК Тор-М2 для перехвата баллистической ракеты — глупо и бессмысленно. В свою очередь, если ракета не справляется с задачей, срабатывает система ее самоуничтожения. Не исключено, что не перехватившая воздушный объект ракета самоуничтожилась прямо над головами "отдыхающих" на Учкуевке", — отмечает Коваленко.

Ранее обозреватель писал, что россияне могли пытаться сбить ATACMS с ЗРПК "Панцирь-С1". Однако это вооружение также не подходит для сбивания баллистики. Коваленко напомнил, что Крым сейчас не только оккупированная территория, но и зона боевых действий.

Напомним, что после обеда в Севастополе раздались взрывы в районах военных баз. Одна из ракет взорвалась прямо над головами отдыхающих. Более 120 человек получили ранения, пятеро погибли. Россия традиционно обвинила в этом Украину и США, но в местных пабликах пишут, что обломки падали именно из-за работы ПВО.

"Телеграф" ранее писал, как россияне заврались из-за обстрела Севастополя. Вспомнили и Троицу, но забыли о своих грешках.