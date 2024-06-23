Отработала российская ПВО, а виновны США: в России заврались после взрывов в Севастополе

Уже известно о более ста пострадавших, есть и жертвы

В воскресенье, 23 июня, российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила ракеты ATACMS над пляжем в Севастополе, из-за чего 124 человека получили ранения, а пятеро погибли. Сначала в z-пабликах писали о том, что все ракеты были сбиты, но позже Министерство обороны РФ выпустило другую версию.

По данным ведомства, якобы ПВО перехватило 4 из 5 ракет, а одна взорвалась над пляжем. Министерство обороны возложило ответственность за это не на своих военных, а на ВСУ и Вашингтон.

"Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен", — пишет ведомство страны-террористки.

Минобороны РФ пытается оправдаться за убийство гражданских

Отметим, что ракета, сбитая над пляжем в Севастополе, летела в направлении аэродрома Бельбек. Как сообщают местные паблики, россияне сбили ракету. После взрыва в направлении пляжа Учкуевка поехало много "скорых". Обломки ракеты убили 5 человек, из них трое — дети. Более 120 человек получили ранения. Также обломки падали на жилые дома, фото и видео появились в местных пабликах.

Местные также жаловались, что не было воздушной тревоги. Ее включили только после взрывов в районе военных баз. Россияне пытались оправдаться и писали, что время подлета ракет короткое и не успевают включить.

Особенно цинично смотрятся комментарии пропагандистов, обвиняющих в ударе ВСУ. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что это "ритуальное преступление" и "День Троицы был выбран не зря". Правда, она забыла вспомнить, что в этот христианский праздник россияне обстреляли Украину "Калибрами".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия ударила КАБами по Харькову. Из-за атаки пострадали жилой дом и частная школа.