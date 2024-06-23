На Киевщине упали обломки сбитых "Калибров": как выглядят разрушенные дома (фото, видео)

Пострадали два человека

В ночь на 23 июня российские оккупанты выпустили три ракеты "Калибр" по Киевской области, две из которых были сбиты системой ПВО. В результате обломки упали и повредили жилые дома.

Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте происшествия и показал, что там происходит после случившегося. На кадрах видно, что жилые дома получили серьезные повреждения.

В результате падения обломков в Обуховском районе повреждено 35 частных домов, из них 2 – разрушены. Кроме того, повреждены квартиры в 6 многоквартирных домах. Об этом сообщили в Киевской областной государственной администрации.

В помещениях выбиты окна, балконы, иссеченные фасады и кровли. Также повреждены здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и 9 автомобилей.

"За медицинской помощью к медикам обратились двое взрослых с незначительными ранениями. Госпитализация не требуется, вся помощь предоставлена ​​на месте. Обломками также повреждены корпуса больницы. Пострадавших среди пациентов и медперсонала нет", — говорится в сообщении.

Также поврежден ряд административных зданий, в том числе центр занятости, помещения теплосети и одного предприятия. Населению оказывается вся необходимая помощь. Психологам ГСЧС была оказана психологическая помощь 35 лицам, из них 6 – дети.

Напомним, ранее корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте российского удара в Харькове. Там 22 июня россияне сбросили КАБ на жилой дом.