На это больно смотреть: фотокор "Телеграфа" побывал на месте прилета КАБа в Харькове (репортаж)

Аварийно-спасательные работы завершились 23 июня

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте российского террористического удара в Харькове, который произошел 22 июня. Напомним, россияне сбросили КАБ на жилой дом.

Взрывы в Харькове раздались около 15:10. Враг попал в жилой дом КАБом. В результате попадания авиабомбы погибли два человека. 53 человека получили ранения, среди которых трое детей.

По состоянию на 06:30, 23 июня аварийно-спасательные работы на месте попадания авиабомбы были завершены.

На месте происшествия работали 116 сотрудников ГСЧС и 24 единицы аварийно-спасательной техники. Завалы разбирали почти сутки, без передышки.

На эти фотографии больно смотреть. Пролет жилого дома разрушен до основания. Десятки людей остались без крова, в мгновение ока потеряли все.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал эксклюзивный фоторепортаж с места прилета по "Эпицентру" в Харькове.