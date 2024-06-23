На это больно смотреть: фотокор "Телеграфа" побывал на месте прилета КАБа в Харькове (репортаж)
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Аварийно-спасательные работы завершились 23 июня
Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте российского террористического удара в Харькове, который произошел 22 июня. Напомним, россияне сбросили КАБ на жилой дом.
Взрывы в Харькове раздались около 15:10. Враг попал в жилой дом КАБом. В результате попадания авиабомбы погибли два человека. 53 человека получили ранения, среди которых трое детей.
По состоянию на 06:30, 23 июня аварийно-спасательные работы на месте попадания авиабомбы были завершены.
На месте происшествия работали 116 сотрудников ГСЧС и 24 единицы аварийно-спасательной техники. Завалы разбирали почти сутки, без передышки.
На эти фотографии больно смотреть. Пролет жилого дома разрушен до основания. Десятки людей остались без крова, в мгновение ока потеряли все.
Напомним, ранее "Телеграф" публиковал эксклюзивный фоторепортаж с места прилета по "Эпицентру" в Харькове.